İran Doğu Sınırına 400 Kilometre Güvenlik Duvarı İnşa Edecek

İran Doğu Sınırına 400 Kilometre Güvenlik Duvarı İnşa Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan sınırında 400 kilometre uzunluğunda bir güvenlik duvarı inşa edileceğini açıkladı. Şu ana kadar 103 kilometrelik kısmı tamamlanan duvarın, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İRAN Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, ülkenin doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini bildirdi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini açıkladı. Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği belli oldu
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti

Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti! Kalede sürpriz var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.