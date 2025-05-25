İran Doğu Sınırına 400 Kilometre Güvenlik Duvarı İnşa Edecek

İRAN Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, ülkenin doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini bildirdi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini açıkladı. Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız" dedi.