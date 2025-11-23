Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı: 'ABD Müzakerelerde Ciddiyet Gösteremiyor'

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin müzakerelere gereken ciddiyeti göstermediğini belirtti. Bekayi, ABD'nin müzakereleri dayatma olarak algılaması durumunda anlamlı bir görüşmenin olmayacağını ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD ile müzakereler konusunda açıklamada bulundu. Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "ABD, müzakere konusunda gerekli ciddiyete sahip değil. ya müzakereyi doğru anlamamaktadır ya da davranışlarının mahiyeti dikte etmekten başka bir anlama gelmemektedir" ifadelerini kullandı.

İran'ın çıkarlarının korunmasının Tahran'ı yönlendiren temel ilke olmaya devam ettiğini vurgulayan Bekayi, ABD'nin müzakereleri dayatma olarak gördüğü sürece anlamlı bir görüşme gerçekleşmeyeceğini belirtti.

