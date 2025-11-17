İran Dışişleri Bakanı: Nükleer Tesislerimizde Uranyum Zenginleştirmiyoruz

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin haziranda nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD basınına konuşan Arakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini belirterek, " İran'da gizli nükleer zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı" dedi.

Tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu vurgulayan Arakçi, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıyı anımsattı. Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının açık olduğunu dile getirerek, "İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz. Uluslararası toplumun, özellikle ABD'nin bu haklarımızı tanımasını ve anlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaklaşımının 'eşit ve adil müzakere' için uygun olmadığını söyleyen Arakçi, Washington'ın taleplerinin 'aşırı' olduğunu aktardı.