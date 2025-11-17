Haberler

İran Dışişleri Bakanı: Nükleer Tesislerimizde Uranyum Zenginleştirmiyoruz

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkelerinin hiç bir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini belirtti. Arakçi, ABD'nin ve İsrail'in saldırılarının ardından, tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde olduğunu vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin haziranda nükleer tesislerine düzenledikleri saldırıların etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD basınına konuşan Arakçi, ülkesinin artık hiçbir nükleer tesisinde uranyum zenginleştirmediğini belirterek, " İran'da gizli nükleer zenginleştirmiyoruz. Şu anda zenginleştirme yapılmıyor çünkü zenginleştirme tesislerimize saldırıldı" dedi.

Tüm tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimi ve gözetimi altında olduğunu vurgulayan Arakçi, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırıyı anımsattı. Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin mesajının açık olduğunu dile getirerek, "İran'ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve zenginleştirme hakkı tartışılamaz. Bu hakka sahibiz ve kullanmaya devam ediyoruz. Uluslararası toplumun, özellikle ABD'nin bu haklarımızı tanımasını ve anlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaklaşımının 'eşit ve adil müzakere' için uygun olmadığını söyleyen Arakçi, Washington'ın taleplerinin 'aşırı' olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
