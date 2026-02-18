Haberler

Arakçi'den nükleer silah açıklaması

Arakçi'den nükleer silah açıklaması
Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin nükleer tehditlere göz yumduğunu, İran'ın barışçıl nükleer programına dair endişeleri gidermeye hazır olduklarını belirtti. Arakçi, her türlü saldırıya karşı savunmaya hazır olduklarını ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, İsrail rejiminin nükleer silah kapasitesi dahil uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerine göz yumarken, İran'ın barışçıl nükleer programını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak göstermeye devam ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu. Arakçi, uluslararası barış ve güvenlik mimarisinin, özellikle son yıllarda benzeri görülmemiş gerilimler, aşınma ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu durumun küresel barış ve istikrar için ciddi riskler oluşturduğunu bildirdi.

Arakçi, nükleer silahlara olan bağımlılığın, bazı ülkelerin güvenlik doktrinlerinde giderek daha fazla yer aldığını vurgulayarak, insanlığın, çoğu konuşlandırılmış veya yüksek alarmda olan 12 binden fazla nükleer savaş başlığının gölgesinde yaşamaya devam ettiğini aktardı. Arakçi, " İran, nükleer programının niteliğiyle ilgili endişeleri gidermeye ve tamamen barışçıl karakterini sağlamaya hazır olduğunu gösterirken, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını hedefleyen bir strateji izledi" ifadelerini kullandı.

'İRAN HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIR'

İran'ın diplomasiye ve iyi niyetli yaklaşıma olan bağlılığını göstermesine rağmen bazı Batılı ülkeler ve özellikle de ABD'nin davranışlarının, müzakere sürecinin güvenilirliğini ciddi anlamda zedelediğini dile getiren Arakçi, "ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) tek taraflı çekilmesi, çok taraflı yükümlülüklerin güvenine ve istikrarına derin bir darbe vurduğu" diye konuştu.

Arakçi, İran'ın her zaman anlamlı ve sonuç odaklı müzakerelere katılmaya hazır olduğunu söyleyerek, "Bugün Cenevre'de ABD ile ikinci tur müzakereleri gerçekleştirdik. Müzakerelerin, ilgili tarafların ve daha geniş bölgenin çıkarlarına hizmet edebilecek sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir çözüme yol açacağını umuyoruz. 13 Haziran 2025 saldırısı sırasında da gösterildiği gibi, İran her türlü tehdit veya saldırı eylemine karşı kendini savunmaya tamamen hazırdır. İran'a yönelik herhangi bir saldırının sonuçları sınırlarıyla sınırlı kalmayacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
