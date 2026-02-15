Haberler

Arakçi: Münih Güvenlik Konferansı'nın sirke dönüşmesini görmek üzücü

Arakçi: Münih Güvenlik Konferansı'nın sirke dönüşmesini görmek üzücü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı'nın İran ile ilgili konularda 'sirke' dönüşmesini eleştirerek, Avrupa Birliği'nin Irak'taki tutumunu ve nükleer müzakerelerdeki etkisizliğini gündeme getirdi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki'ne dönüşmesini görmek üzücü" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik tutumuyla ilgili sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Arakçi, AB'nin İran'da neler olup bittiğini anlayamaması nedeniyle kafasının karışmış göründüğünü bildirdi. Arakçi, "Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki'ne dönüşmesini görmek üzücü. Şovun, gerçek içeriğin önüne geçtiği bu durum önemli mesajlar içeriyor. Stratejik açıdan amaçsız bir AB, bölgemizdeki tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiş durumda. Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail'e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa'nın genel gidişatı, en hafif ifadeyle vahim" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen mevcut müzakerelerde etkisiz kaldığını kaydeden Arakçi, "Tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? AB ve E3'ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) felç olması ve etkisizliği, İran'ın nükleer programına ilişkin mevcut görüşmelerin etrafında şekillenen dinamiklerde kendini gösteriyor. Bir zamanlar önemli bir muhatap olan Avrupa artık ortada yok. Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, eli boş ve dışarıda kalmış bir E3'ten çok daha etkili ve yardımcı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar

Ülkeyi uykudan uyandıran saldırı! Gece yarısı kabusu yaşadılar
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi