Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin Müzakere Anlayışı Dayatma

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD'nin Müzakere Anlayışı Dayatma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin diplomatik yaklaşımını 'dayatma' olarak nitelendirerek müzakere anlayışını eleştirdi. Arakçi, ABD'nin uluslararası hakları yok sayan tutumunu kınadı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin diplomatik yaklaşımını eleştirerek, Washington'ın müzakere anlayışını 'dayatma' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni bir diplomasi tanımı ortaya koyduğunu belirterek, "'Anlamlı bir müzakereye hazırız, ancak uluslararası alanda tanınan haklarınızı unutun' yaklaşımı, anlamlı olması şöyle dursun bir müzakere bile değildir. Bu bir dayatmadır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçmişte diplomasiyi baltalayarak İran halkını hedef aldığını hatırlatan Arakçi, " Dünya, ABD halkımıza ateş açmayı tercih edip diplomasiyi baltaladığında bizim nasıl müzakere ettiğimize şahit oldu. Biz her zaman yaptığımızı yaptık: Direndik, bize saldıranlara karşı durduk ve pişman olmalarını sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, diplomasi eli uzatmanın, bombardıman uçakları gönderip ardından bunların başarısızlığıyla bir başarıymış gibi övünmek anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Dünyayı kandırmaya çalışmak yerine gerçek ve dürüst diplomasiyi deneyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı

Kendisini aldatan kocasını arabada başka bir kadınla bastı
Hayvanıyla video çekip asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa tepki var

Asgari ücretle ilgili yaptığı kıyasa büyük tepki var
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor