Arakçi'den müzakere açıklaması: İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın ara buluculuk girişimleri ve olası müzakereler hakkında sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hedeflerinin kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Arakçi, " İran'ın tutumu ABD medyası tarafından çarpıtılmaktadır. Pakistan'a çabalarından dolayı derinden minnettarız ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan bu yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD BASININDAKİ İDDİALARA YANIT

Arakçi'nin söz konusu açıklaması, ABD basınında yer alan ve Tahran yönetiminin ateşkes müzakereleri için İslamabad'a gitmeyi reddettiği yönündeki iddiaların ardından geldi. Son günlerde ABD medyasında, Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen sürecin tıkandığı ve İran'ın geçici ateşkes tekliflerini geri çevirerek masadan kalktığı öne sürülmüştü.

Arakçi, ABD medyasındaki bu iddiaları yalanladığı sanal medya paylaşımını, Farsça "Çok yaşa Pakistan" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

