İran Dışişleri Bakanı: Füzelerimiz Müzakere Konusu Değil

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere yönelik açıklamalarda bulunarak, İran'ın füze programının müzakere edilemeyeceğini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devriminin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen yürüyüşte ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın füze programıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiç kimse İran'ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
