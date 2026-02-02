İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'diplomasi' açıklaması

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Diplomasiye hazırız ve umarım sonuçlarını yakında görürüz" dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İran'daki devrimin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde konuştuğunu duyurdu. Arakçi, diplomasiyi asla terk etmediklerini söyleyerek, "Bugün diplomasiden söz edenler onlar. Ancak bu eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde olmalı. İran halkıyla saygı diliyle konuşulması gerekiyor. Diplomasi için hazırız fakat diplomasinin kendi ilkeleri var. Umarım diplomasinin sonucunu yakında görürüz" ifadelerini kullandı.