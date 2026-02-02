Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'diplomasi' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'diplomasi' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomasiye hazır olduklarını belirterek eşitlik ve karşılıklı saygı vurgusu yaptı. Umutlu konuşan Arakçi, diplomasi sonuçlarını yakın zamanda görmeyi umduğunu ifade etti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Diplomasiye hazırız ve umarım sonuçlarını yakında görürüz" dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İran'daki devrimin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde konuştuğunu duyurdu. Arakçi, diplomasiyi asla terk etmediklerini söyleyerek, "Bugün diplomasiden söz edenler onlar. Ancak bu eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde olmalı. İran halkıyla saygı diliyle konuşulması gerekiyor. Diplomasi için hazırız fakat diplomasinin kendi ilkeleri var. Umarım diplomasinin sonucunu yakında görürüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu