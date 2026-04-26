İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir araya geldi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile başkent Maskat'ta bir araya geldi. Görüşmede taraflar, bölgedeki son gelişmeler, ara buluculuk çabaları ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimleri ele aldı. Görüşmeye, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve İran'ın Umman Büyükelçisi Musa Ferheng de katıldı. İran heyeti, gelişmelere ilişkin görüşlerini aktararak, Maskat'ın güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönündeki tutumunu takdir etti.

Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ise sorunların çözümünde diyalog ile diplomasinin önemine değinerek, barışın temellerinin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı