Arakçi: İran, istikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinde istikrarı sağlamak amacıyla her türlü diplomatik çabaya açık olduklarını ifade etti. Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, bölgedeki gerilim ve saldırılara karşı barış çağrısında bulundu.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinde istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu bildirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ummanlı mevikadışı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü. Arakçi, Umman'ın yapıcı rolü ile diyalog ve müzakere yoluna geri dönmek için sürdürdüğü diplomatik çabalardan duyduğu memnuniyeti belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Arakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumunun altını çizdi. Arakçi'nin görüşmede, İran tarafının tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söylediği kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise mevcut çatışmanın diplomatik yollarla tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi için ateşkes ve müzakereye geri dönülmesi çağrısını yineledi. Busaidi, İran'a itidalli davranma ve komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.

