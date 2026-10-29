İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hürmüz için 7 günlük planda aracılarla teması sürdürüyor

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik 7 günlük planının uygulanması amacıyla aracılarla temaslarını sürdürdüğünü ve diplomasiye şans verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını hedefleyen 7 günlük planın uygulanmasını sağlamak amacıyla ülkesinin aracılarla temas halinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Arakçi, söz konusu teklifin bir haftadan daha kısa bir sürede hayata geçirilmesini sağlayabilecek fikirleri gözden geçirmek için aracılarla yakın ve sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Arakçi paylaşımında, "Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz vatanı savunmaya tamamen hazır olmakla birlikte, İran diplomasiye başarılı olma şansı vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İran, 7 günlük planını 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumunun marjında aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletmişti. Teklifin iletilmesinin ardından Tahran ile Washington yönetimlerinin söz konusu öneri üzerinde mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı