Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hürmüz için 7 günlük planda aracılarla teması sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hürmüz için 7 günlük planda aracılarla teması sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen 7 günlük plan için aracılarla temasların sürdüğünü belirtti. Arakçi, diplomasiye şans verildiğini ve teklifin bir haftadan kısa sürede hayata geçirilmesine dair fikirlerin gözden geçirildiğini kaydetti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik 7 günlük planının uygulanması amacıyla aracılarla temaslarını sürdürdüğünü ve diplomasiye şans verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını hedefleyen 7 günlük planın uygulanmasını sağlamak amacıyla ülkesinin aracılarla temas halinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Arakçi, söz konusu teklifin bir haftadan daha kısa bir sürede hayata geçirilmesini sağlayabilecek fikirleri gözden geçirmek için aracılarla yakın ve sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. Arakçi paylaşımında, "Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz vatanı savunmaya tamamen hazır olmakla birlikte, İran diplomasiye başarılı olma şansı vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İran, 7 günlük planını 22 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumunun marjında aracılar vasıtasıyla ABD'ye iletmişti. Teklifin iletilmesinin ardından Tahran ile Washington yönetimlerinin söz konusu öneri üzerinde mesaj alışverişinde bulunmaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında

Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül