İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, 'Boğazı kapatmadık, açık' dedi. Arakçi, uluslararası toplumu İran'a karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı tavır almaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japon basınına, İran'a karşı başlatılan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ile ilgili açıklamada bulundu. Arakçi, saldırılar başladığında Tahran'ın Washington yönetimi ile müzakere sürecinde olduğunu bildirdi. İran'a karşı yürütülen savaşın 'yasa dışı ve kışkırtılmamış bir saldırganlık eylemi' olduğunu belirten Arakçi, " İran'ın eylemleri öz savunma odaklı ve gerektiği sürece devam edecek" diye konuştu.

Arakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmesinde, boğazın tamamen kapalı olmadığını vurgulayarak, "Boğazı kapatmadık, açık" ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerinin altını çizen Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Arakçi, Japonya dahil uluslararası toplumu İran'a yapılan saldırılara karşı tavır almaya çağırarak, "Tokyo yönetiminin 'dengeli ve adil' tutumundan ve İran ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Birçok ülkenin çatışmaya son vermek için ara buluculuk girişiminde bulunduğunu ve İran'ın 'her türlü girişime açık olduğunu' söyleyen Arakçi, önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını da dile getirdi. Arakçi, ABD'nin gerçek bir çözüme hazır olduğuna inanmadıklarını aktararak, "İran, ateşkes değil, savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesini istiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
