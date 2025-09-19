İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM'ye Çağrı

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkeleri ile yürütülen nükleer görüşmeler konusunda BM'ye çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa ülkeleri ile yürütülen nükleer görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arakçi, paylaşımında, 2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını işletme kararı sonrasındaki süreçte Avrupa ile görüşmeleri değerlendirdi.

Arakçi, 'E3' olarak adlandırılan Avrupa ülkeleri ile yürütülen nükleer müzakerelerde yeni bir öneri sunduklarını fakat karşı taraftan bahaneler sunulduğunu belirtti. Arakçi, "Gerçek şu ki, çalışmayan taraf E3/AB diplomasi mekanizmasıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, snapback mekanizması süreci doğrultusunda İran'a BM yaptırımlarının geri getirilmesi sürecinde rol oynayacak BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak, diplomasinin çatışmaya tercih edilmesi gerektiğini bildirdi. Arakçi,"İleriye doğru bir yol var ama İran tek başına sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.