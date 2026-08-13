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Arakçi: ABD Hürmüz'de yanlış hesap yapıyor

Arakçi: ABD Hürmüz'de yanlış hesap yapıyor
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin istihbarat başarısızlıkları nedeniyle yanlış hesaplar yaptığını ve Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesabın söz konusu olduğunu belirterek 'Sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır' dedi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin istihbarat başarısızlıkları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplar yaptığını, şimdi de Hürmüz Boğazı konusunda daha da büyük bir yanlış hesabın söz konusu olduğunu belirterek, Sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İran politikasının uzun süredir istihbarat hatalarından kaynaklanan yanlış hesaplamalara dayandığını söyledi.

Arakçi, "ABD, istihbarat başarısızlıkları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplar yapıyor. Bunun en açık örneği İran'a karşı yürütülen savaş. Şimdi ise Hürmüz Boğazı konusunda daha da büyük bir yanlış hesap söz konusu. Sahte haberden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun. Allah büyüktür; yeryüzündeki her güçten daha büyüktür. Allah'a güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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