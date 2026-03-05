Haberler

İran: Basra Körfezi'nde ABD petrol tankeri vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini hedef alarak füzelerle vurdu. Tankerin alev aldığı ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz hareketleri üzerinde İran'ın tam yetkiye sahip olduğu bildirildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle vurduğu duyuruldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD'ye ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldı. Bugün erken saatlerde donanma unsurları tarafından vurulan tankerin alev aldığı ve yanmaya devam ettiği aktarıldı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun uluslararası kural ve kararlara dayanarak, savaş döneminde Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketleri üzerinde İran'ın tam yetkiye sahip olduğunu ilan ettiği kaydedildi. Bu kapsamda bölgedeki tüm deniz araçlarının Tahran yönetiminin kararlarına uymak zorunda olduğu ifade edildi.

Ayrıca, ABD, İsrail, Avrupa devletleri ve bu ülkeleri destekleyenlere ait ticari ve askeri gemilerin stratejik boğazdan geçişine kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
