İran: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa karşılık vereceğiz

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları derhal durdurmaması halinde karşılık vereceklerini bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'in geçici ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamasını yayınladı. İsrail'in, Beyrut'ta 'vahşice bir katliama' başladığı belirtilen açıklamada, Lübnan'a düzenlenen saldırılar 'en şiddetli şekilde' kınanarak, "Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı