İran Devrim Muhafızları Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQM-170 İHA'yı düşürdüğünü bildirdi

İran Devrim Muhafızları Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQM-170 İHA'yı düşürdüğünü bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi keşif İHA'sının elektronik harp sistemleriyle düşürüldüğünü bildirdi. Açıklamaya göre bu, Keşm Adası semalarında düşürülen aynı tipteki 6'ncı ABD İHA'sı.
İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQM-170 tipi insansız hava aracının elektronik harp sistemleriyle düşürüldüğünü bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi keşif insansız hava aracının (İHA) hedef alındığı belirtildi. İHA'nın, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait gelişmiş elektronik harp sistemlerinin müdahalesi sonucu düşürülerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu hava aracının Keşm Adası semalarında düşürülen ABD'ye ait aynı tipteki 6'ncı keşif İHA'sı olduğu kaydedildi.