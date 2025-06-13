İran Devrim Muhafızları 'Gerçek Vaat-3' Operasyonunu Başlattı

İran Devrim Muhafızları 'Gerçek Vaat-3' Operasyonunu Başlattı
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılara cevap olarak 'Gerçek Vaat-3' operasyonunu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında, işgal altındaki topraklarındaki askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaat-3' operasyonunun başladığını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırı vurgulanarak, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Gerçek Vaat-3' Operasyonu kapsamında vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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