Haberler

İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Güncelleme:
İran'da 25. gününde devam eden protestolarda ölü sayısı 4 bin 519'a yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın art arda gelen tehditleri Tahran yönetimini harekete geçirdi. İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçerken, üst düzey bir komutan silahlı kuvvetlerin kabiliyetlerinin "çok güçlü" olduğunu ve tam operasyonel hazırlık halinde olduklarını söyledi.

  • İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde 4 bin 519 kişi hayatını kaybetti.
  • İran'da gösteriler sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı.
  • İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 519'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 26 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 519 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 29'a çıktığını duyurmuştu.

DEVRİM MUHAFIZLARI: EN YÜKSEK TEYAKKUZ SEVİYESİNDEYİZ

İran'da protestolar 25. gününde devam ederken, İran Devrim Muhafızları'nda üst düzey bir komutan, son protestoların şiddetli güvenlik müdahalesiyle karşılanmasının ardından ülkenin silahlı kuvvetlerinin en yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu söyledi.

"TEHDİTLER HER ZAMAN VARDI"

Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ahmed Vahidi, İran silahlı kuvvetlerinin kabiliyetlerinin "çok güçlü" olduğunu ve tam operasyonel hazırlık halinde olduklarını söyledi. Devlet medyasına göre Vahidi, "Düşmanlardan gelen tehditler her zaman vardı. Bunlar sadece bugüne veya düne özgü değil" dedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İRANLI YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

