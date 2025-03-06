İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası

İran'da popçu Mehdi Yarrahi başörtüsü zorunluluğunu eleştiren şarkısı nedeniyle 74 kez kırbaçlandı.

Yarrahi'nin 'Roosarito' (Başörtün) adlı şarkısı Ağustos 2023'te yayınlanmış, şarkıcı aynı ay gözaltına alınmıştı.

Tahran Devrim Mahkemesi, Yarrahi'ye iki yıl sekiz ay hapis cezası vermişti. Bir yıl hapis yatan 42 yaşındaki şarkıcının kalan cezası 74 kırbaç ve paraya çevrilmişti.

Avukatı Zehra Minoui dün X'ten kırbaç cezasının 'tam' ve 'eksiksiz' uygulandığını duyurdu.

'Kadınlara desteğin intikamı'

Independent'in aktardığına göre cezaya sosyal medya tepki yağdı.

Nobel Barış Ödülü sahibi gazeteci ve aktivist Nergis Muhammedi, Instagram'dan şöyle yazdı: "Mehdi Yarrahi'nin kırbaç cezası, İranlı kadınlara verdiği desteğin intikamı olarak infaz edildi.

Mehdi'nin bedenine vurulan kırbaç, İran'ın gururlu, direnişçi kadınlarına ve 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' hareketinin gelişen ve güçlü ruhuna vurulan bir kırbaçtır."

'Vurdukları her kırbaç için daha fazla kadın başörtüsünü çıkaracak'

Sürgündeki İranlı muhalif gazeteci Mesih Alinejad'sa "Vurdukları her kırbaç için daha fazla kadın başörtüsünü çıkaracak. Daha fazla ses yükselecek ve hiçbir şey bu devrimi durduramayacak" diye yazdı.

Şarkının klibinde dans eden başörtüsüz kadınlar var. Klibin başındaysa ülkeyi ayağa kaldıran Mahsa Amini protestolarının 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' sloganları.

İran'ın Kürdistan bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Amini, Tahran'da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girip hayatını kaybetmişti.