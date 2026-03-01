İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye–İran sınırında kitlesel göç iddiaları gündeme gelirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sınır hattında olağan dışı bir durum bulunmadığını açıkladı.

"GEÇİŞLER NORMAL SEYRİNDE"

Orta Doğu'da artan gerilim sonrası Türkiye–İran sınırına ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yanıt verdi. Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkkan ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'i kabul eden Çiftçi, İran'daki gelişmelerin ardından Türkiye'ye yönelik kitlesel göç iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çiftçi, "Bu sabah Ağrı ve Van valilerimizle görüştüm. Sınır kapılarından alınan veriler doğrultusunda İran'dan Türkiye'ye geçişlerde sıra dışı bir durum söz konusu değil. Tüm hareketlilik olağan düzeyde ilerliyor" dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Bölgedeki krizin ardından gözler Türkiye'nin yaklaşık 500 kilometrelik İran sınır hattına çevrildi. Yetkililer, polis, jandarma ve istihbarat birimlerinin koordineli şekilde görev yaptığını belirtti.

Resmî bilgilere göre Esendere, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapıları açık tutuluyor. Şu ana kadar İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesel bir geçiş yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer ayrıca sosyal medyada paylaşılan bazı kaçak geçiş görüntülerinin eski ya da doğrulanmamış içerikler olduğunu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ankara, bölgedeki çatışmaların daha geniş bir krize dönüşmemesi için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Yetkililer, önceliğin hem sınır güvenliği hem de yurt içi ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, İran'da olası bir istikrarsızlığın bölge ülkeleri açısından göç ve güvenlik riskleri doğurabileceğine dikkat çekiyor. Ancak mevcut verilere göre Türkiye sınır hattında günlük hareketlilik olağan seviyede seyrediyor ve herhangi bir kriz durumu bulunmuyor.