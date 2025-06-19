İran'dan Türkiye'ye Giriş Yapan Ummanlılar Trabzon'a Yola Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Umman vatandaşları, Türkiye'de misafir kalmanın heyecanıyla Trabzon'a doğru hareket etti. Ummanlı bir vatandaş, Türkiye'ye ulaştıklarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

1) İRAN'DAKİ UMMANLILAR TRABZON'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Umman vatandaşları, otobüslere binerek Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Ummanlılar, buradan da ülkelerine dönüş yapacak.

Trabzona gitmek için yola çıkan Umman'lı vatandaş, 'Elhamdulillah Türkiye'ye ulaştık Allah'ın yardımıyla ve Türk hükümetinin ve elçiliğin sağladığı imkanla Türkiye'de misafir kalacağız ve inşallah Umman'a en yakın zamanda döneriz, çok teşekkürler.' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.