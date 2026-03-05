İran: Türkiye topraklarına füze atmadık

İRAN Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı