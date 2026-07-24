İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'ın Hürmüz Boğazı Açıklamasına Sert Tepki

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıların yol açtığı zararın, dondurulmuş İran varlıklarından karşılanacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağı' açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi, "Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak, gelecekteki alakasız talepleri karşılamak, tehlikeli bir emsal teşkil eder. Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı