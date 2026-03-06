Haberler

İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine "Minab okulu kız öğrencilerinin anısına" yazıldı

İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı
İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarının 8. dalgasını başlatırken başkent Tel Aviv'e gönderilen füzelerden birinin üzerindeki mesaj dikkat çekti. Füzenin üzerine, Minab'daki kız okuluna düzenlenen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden 153 kız öğrenciye ithafen Farsça "Minab okulu kız öğrencilerinin anısına" yazıldığı görüldü.

ABD ve İsrail'in başlattığı saldırılara karşı İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN TEL AVİV'İ BİR KEZ DAHA VURDU

Son olarak İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik 8. dalga füze saldırısı başlattı. Ardı arda gönderilen füzeler Tel Aviv semalarını aydınlatırken, hava savunma sistemleri çok kısa sürede devreye girdi ve füzeleri etkisiz hale getirdi.

FÜZENİN ÜZERİNE YAZDILAR

Öte yandan, İran'ın İsrail'e gönderdiği füzelerden birinin üzerinde yer alan ifadeler ise dikkat çekti. İran medyası tarafından servis edilen fotoğrafta, bir füzenin üzerine Farsça, "Minab okulu kız öğrencilerinin anısına" yazıldığı görüldü. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının saldırıya ilişkin haberinde de, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.

153 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

