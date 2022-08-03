İran, Çin-Tayvan gerginliğinde tarafını seçti: Tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Çin'in itirazlarına karşın Tayvan'a gitti. Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Washington'u bu hamlenin "bedelini ödeyeceği" konusunda uyardı. Çin Savunma Bakanlığı da Tayvan adası çevresinde bir dizi askeri tatbikat başlattı. ABD ve Tayvan ise Çin'in tehditleri karşısında geri adım atmadı.

İRAN, ÇİN'E DESTEK VERDİ

İran, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini kınayarak, tek Çin politikasına tereddütsüz destek verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, " İran, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygıyı dış politikasının temeli olarak görüyor. Bu çerçevede de tek Çin politikasına tereddütsüz destek veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ SUÇLADILAR

Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının Birleşmiş Milletlerin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Kenani, son dönemde ABD yönetiminin Çin'in iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını ve bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etme yönünde gerilime neden olan adımlar attığını kaydetti.

"ABD, İHTİLAFLARI ALEVLENDİRİYOR"

İran'ın, ABD'nin gerilime neden olan ve dünyanın farklı bölgelerinde sürdürdüğü bu yaklaşımını kınadığını belirten Kenani, "Washington'un tek taraflı ve ülkelerin egemenliğini ihlal eden adımlarının sadece istikrarsızlığın artmasına ve ülkeler arasındaki ihtilafların daha da alevlenmesine yol açtığını" vurguladı.