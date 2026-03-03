İran'dan son dakika mesajı! 'ABD her şeyi itiraf etti' diyerek duyurdular

Orta Doğu'da çatışmalar tırmanırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İran hem ABD hem İsrail için acil ve yakın tehditti" sözlerine sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi. Erakçi, Washington yönetimini İsrail adına savaşa girmekle suçladı.

ABD'DEN "YAKIN TEHDİT" VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'de katıldığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" oluşturduğunu savundu. Rubio, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklamaları, ABD'nin İran'a yönelik askeri adımlarını "önleyici güvenlik" çerçevesinde değerlendirdiğini ortaya koydu.

İRAN'DAN "ABD İTİRAF ETTİ" ÇIKIŞI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Rubio'nun sözlerine doğrudan yanıt verdi. Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı." dedi.

Erakçi, hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesinden "önce İsrail" yaklaşımını savunan çevreleri sorumlu tuttuğunu belirterek, "Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

GERİLİM DİPLOMATİK CEPHEYE TAŞINDI

Sahada karşılıklı saldırılar sürerken tarafların söylemleri de sertleşiyor. Washington yönetimi İran'ı bölgesel istikrarsızlığın kaynağı olarak gösterirken, Tahran ise ABD'nin İsrail'in güvenliği için doğrudan çatışmaya dahil olduğunu savunuyor.

Karşılıklı açıklamalar, askeri gerilimin diplomatik zeminde de daha sert bir söylemle ilerlediğini ortaya koyuyor. Bölgedeki gelişmelerin seyrine göre iki ülke arasındaki söylem savaşının daha da sertleşmesi bekleniyor.