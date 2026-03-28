Arakçi: İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'İsrail, işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödeyecek' dedi.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in İran'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımına atıfta bulunan Arakçi, "İsrail, İran'ın en büyük çelik fabrikalarından 2'sini, bir enerji santralini ve diğer altyapı tesislerinin yanı sıra sivil nükleer tesisleri vurdu. İsrail, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini iddia ediyor. Saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in işlediği suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek" ifadelerini kullandı.

Trump, önceki gün yaptığı paylaşımda, İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerini hedef alma sürecini 6 Nisan'a kadar ertelediğini duyurmuştu.

