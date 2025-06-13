İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Tel Aviv'de Yaralılar Var

İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: Tel Aviv'de Yaralılar Var
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İran tarafından İsrail'e atılan füzelerden biri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın yakınlarına isabet etti. Saldırıda 7 kişi yaralandı ve bölgede yangınlara müdahale ediliyor.

İRAN'ın, İsrail'e attığı füzelerden birinin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu, İran'dan atılan füzelerden birinin Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı'nın çok yakınına isabet ettiğini ve bölgede füze saldırısı nedeniyle çıkan yangına müdahale edildiğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosu, İran'dan İsrail'e 150'den fazla füze ateşlendiğini ve üçüncü dalga saldırıya karşı koymak için hazırlık yapıldığını da kaydetti. Açıklamada ayrıca şimdilik sığınaklardan çıkılabileceği fakat sığınıkların yakınlarında durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise şu ana kadar 2'si ağır, 2'si de orta derecede olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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