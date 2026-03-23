İran'dan İspanya Başbakanına füzeli teşekkür

İran ordusu, İsrail ve bölgeye yönelik saldırılarında kullandığı füzelerle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e teşekkür mesajı gönderdi. Füzelerin üzerine yapıştırılan afişlerde 'Teşekkürler Sayın Başbakan' ifadesi ve Sanchez'in bir fotoğrafı yer aldı. İranlı yetkililer, bu hamleyi savaşa karşı çıkarak, ABD'ye ülkesindeki askeri üsleri kullandırmayan Pedro Sanchez'e bir teşekkür nişanesi olarak tanımladı.

İran ordusu, İsrail ve bölgeye yönelik saldırılarında kullandığı füzelerde Avrupa ülkesi İspanya'ya selam çaktı. İran'ın 75'inci dalga saldırılarında fırlatılan bazı füzelerin üzerine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in fotoğraflarının yapıştırıldığı görüldü.

"TEŞEKKÜRLER SAYIN BAŞBAKAN" MESAJI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füzelerin üzerine yapıştırılan afişlerde "Thank you, Prime Minister" (Teşekkürler Sayın Başbakan) ifadelerinin yer aldığı ve Sanchez'in savaşı "insanlık dışı" olarak nitelendiren sözlerine atıf yapıldığı dikkat çekti.

"SAYGI GÖSTERGESİ"

İranlı yetkililer, bu hamleyi Sanchez'in "vicdanlı ve cesur" duruşuna karşı bir teşekkür nişanesi olarak tanımladı.

ABD'YE ÜS İZNİ VERMEDİ

Pedro Sanchez hükümeti, ABD'nin İspanya'daki askeri üsleri İran'a yönelik saldırılar için kullanmasına izin vermemişti. Bu karar, NATO içindeki çatlağı derinleştirirken, Tahran yönetiminde ise büyük bir sempatiyle karşılandı.

Sanchez ise kararını savunurken 2003 Irak işgaline atıfta bulunarak, "Geçmişin hataları tekrarlanmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

"BU SAVAŞ BÜYÜK BİR HATA"

ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Sanchez, İran'a yönelik olası bir savaşı "olağanüstü büyük bir hata" olarak nitelendirerek, müttefik ülkelerin birbirlerine hatalarını açıkça söylemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com
