İran, ABD'nin Nükleer Tesislere Yönelik Tehditlerine Karşı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na Mektup Gönderdi

İran, ABD'nin nükleer tesislere yönelik tehditleriyle ilgili olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bir mektup gönderdi. Mektupta, bu tehditlerin uluslararası güvenilirliği tehlikeye attığı vurgulandı.

İRAN, ABD'nin nükleer tesislere yönelik tehditleri konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na mektup gönderdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye bir mektup göndererek İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik saldırı tehditlerine ilişkin endişelerini iletti. Mektupta, bu tür tehditlerin küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtilerek, "Bu tehditleri normalleştirmek, kurumun güvenilirliğini tehlikeye atıyor ve doğrulama çalışmaları üzerine inşa edilen uluslararası güveni zedeliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu tehditlerin kınanması gerektiği aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesine vurgu yapılarak, "İran; egemenliği, toprak bütünlüğü, halkı veya hayati ulusal çıkarları daha fazla saldırganlık eylemine maruz kalırsa, bu hakkını kararlı ve orantılı bir şekilde kullanacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
