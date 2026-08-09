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İran'dan Hürmüz Boğazı için ABD'ye şartlı açılım

İran'dan Hürmüz Boğazı için ABD'ye şartlı açılım
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin davranışlarını düzeltmesine kadar kapalı kalacağını belirtti. Zülkadr, Boğaz'ın açılması için ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması, deniz ablukasını kaldırması, yaptırımları sona erdirmesi ve tazminat ödemesi gibi şartlar sıraladı.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, Hürmüz Boğazı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu belirten Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadesini kullandı.

Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin ' İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ile hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi' gerektiğini bildirdi. Zülkadr ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ile Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve 'İran milletinin kutsal değerlerine hakaret etmemesi" şartlarını da hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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