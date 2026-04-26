İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

İRAN Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, "Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz" dedi.

İran basını, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad'ın katıldığı bir televizyon programında Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmede bulunduğunu duyurdu. Nikzad, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na Umman yerine ortak olmayı istediğini söyledi. Nikazad, "Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi'nin talimatı da bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı