İran'dan Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Bahreyn'in başkenti Manama'yı hedef aldı; kamikaze İHA'nın bir binaya isabet etmesi sonrası bölgeden dumanlar ve siren sesleri yükselirken, can kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İran, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık düzenlediği misilleme saldırısında Bahreyn'in başkenti Manama'yı hedef aldı.
DUMANLAR VE SİREN SESLERİ AYNI ANDA YÜKSELDİ
İran'a ait kamikaze insansız hava aracı (İHA) El-Me'arid (Fuarlar) Caddesi üzerindeki bir binaya isabet etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, bir İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden duman yükseldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda isabet alan binadan yoğun duman çıktığı görüldü ve çevredeki siren sesleri duyuldu.
CAN KAYBI BİLİNMİYOR
Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri ve ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı bildirildi.