Haberler

İran'dan Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı

İran'dan Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı Haber Videosunu İzle
İran'dan Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze İHA saldırısı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Bahreyn'in başkenti Manama'yı hedef aldı; kamikaze İHA'nın bir binaya isabet etmesi sonrası bölgeden dumanlar ve siren sesleri yükselirken, can kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

  • İran, Bahreyn'in başkenti Manama'ya kamikaze insansız hava aracı saldırısı düzenledi.
  • Saldırıda El-Me'arid Caddesi üzerindeki bir bina hedef alındı.
  • Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

İran, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık düzenlediği misilleme saldırısında Bahreyn'in başkenti Manama'yı hedef aldı.

DUMANLAR VE SİREN SESLERİ AYNI ANDA YÜKSELDİ

İran'a ait kamikaze insansız hava aracı (İHA) El-Me'arid (Fuarlar) Caddesi üzerindeki bir binaya isabet etti. Yerel basında yer alan haberlere göre, bir İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden duman yükseldiği belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda isabet alan binadan yoğun duman çıktığı görüldü ve çevredeki siren sesleri duyuldu.

CAN KAYBI BİLİNMİYOR

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Güvenlik güçleri ve ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı bildirildi.

Umut Halavart
Haberler.com
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

Antalyaspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

Geri döndüler! İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Trump'tan saldırı savunması: İki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı

İran saldırısı için kılıf buldu: Vurmasaydık...
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Netanyahu 'vuruyoruz' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç

Netanyahu "vuruyoruz" dedi, Tahran'a bombalar düştü!
ABD 'görünmez' kozunu sahaya sürdü! B-2 hayalet bombardıman uçakları İran'ın balistik füze stoğunu vurdu

ABD görünmez kozunu sahaya sürdü! İran'ın kabusu, nükleer stoğu vurdu