İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a tehdit gibi uyarı: Herhangi bir sınır değişikliğine müsaade etmeyiz

İran Devrim Muhafızları Komutanı Bakıri, 200'den fazla askerin hayatını kaybettiği Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Körfez ülkelerine de ABD ve İsrail üzerinden mesaj veren Bakıri, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir, doğrudan tehdit hissedersek onlarla karşı karşıya geliriz" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıri, başkent Tahran'da düzenlenen bir törende önemli açıklamalarda bulundu.

"SORUNLARIN DİYALOG İLE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların barışçıl diyalog ile çözülmesi gerektiğini kaydeden Bakıri, bölgede herhangi bir sınır değişikliğine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi; "Tekrar tekrar ilan ettiğimiz gibi, bölgedeki sınırlarda herhangi bir değişikliğe müsamaha göstermeyeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan'a, sorunlarını barışçıl yollarla çözmelerini tavsiye ediyoruz."

"SİYONİSTLERİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI BİR TEHDİTTİR"

Körfez ülkelerine de ABD ve İsrail üzerinden mesaj veren Bakıri, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" dedi. Bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen ancak ABD ile İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu kaydeden Bakıri, "Bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifak oluşur" diye konuştu.