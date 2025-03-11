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İran'dan ABD'ye yanıt: Ne halt etmek istersen et

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine ve müzakere çağrısına sert bir yanıt verdi. Pezeşkiyan, 'Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et.' ifadelerini kullandı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e karşı tavrını da eleştiren Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasına ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullandı.

Tahran'da bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın baskı ve tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye davranışlarını da eleştiren Pezeşkiyan, "Trump'ın Zelenskiy'e yaptığından insan gerçekten utanıyor. " dedi.

Pezeşkiyan, Trump'ın tehdit ederek müzakere çağrısında bulunmasına da, "'Biz emrediyoruz siz bunu yapacaksınız bunu yapmayacaksınız, yoksa sorun çıkarırım' diyor. Tehdit ediyorsan ben (müzakereye) gelmiyorum. Git ne halt etmek istiyorsan et." karşılığını verdi.

- Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı. Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, "Trump mektubu yazdı ancak henüz göndermedi." demişti.

İran lideri Hamaney, "güvenilmez" olduğunu belirttiği ve İran'ı tehdit eden Trump yönetimi ile müzakereleri yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini sıklıkla dile getiriyor.

Son olarak Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran'dan ABD'ye yanıt: Ne halt etmek istersen et
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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