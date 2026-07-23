Arakçi: ABD saldırılarına katkıda bulunanlar, meşru hedef olarak kabul edilecek

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş. İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak" ifadelerini kullandı.

Arakçi, ABD'nin olası saldırılarına ilişkin ise "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı