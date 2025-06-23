İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz

İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a yakınlığıyla bilinen bir devlet televizyonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'da rejim değişikliği çağrısı yapması sonucu sert bir tehdit yayınlandı. Sunucu Mehdi Khanalizadeh, Trump'ın 50 bin Amerikan askerinin tabutla Washington'a geri dönmeyi göze aldığını söyledi. Bu tehdit, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından geldi.

İran'a yakınlığıyla bilinen bir devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'da rejim değişikliği çağrısı yapmasına karşılık, Amerika'ya çok sert bir tehdit yöneltildi.

Televizyon sunucusu Mehdi Khanalizadeh, "Trump, askerlerinin kanını dökmeyi seçti" diyerek, ABD Başkanı'nın 50 bin Amerikan askerinin tabutla Washington'a geri gönderilmesini göze aldığını söyledi.

Bu tehdit, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından geldi. İran yetkilileri, bu saldırıların ciddi sonuçları olacağını belirterek, İsrail'le yaşanan savaşta doğrudan yer alırlarsa hedef listelerinin genişleyeceğini vurguladı.

Öte yandan, Trump dün gece Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, İran'daki tüm nükleer tesislerin büyük oranda yok edildiğini ve saldırıların özellikle yer altındaki bölgelere ciddi zarar verdiğini söyledi. Uydu görüntülerine dayandığını belirttiği açıklamasında, İran'da rejim değişikliğini savundu.

İran medyası, bugün İsrail'in Fordow'daki nükleer tesise yeni bir saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail kaynaklarına göre, hedef alınan nokta tesise giden ana yoldu.

Ayrıca, İsrail'in başkent Tahran'a "eşi benzeri görülmemiş bir güçle" hava saldırıları düzenlediği aktarıldı. Bu saldırılarda Cumhuriyet Muhafızları'na ait bir askeri karargâh vuruldu ve yüzlerce elit asker ile istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Tahran semalarında yükselen dev duman bulutları, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Sözde yapmayın kardeşim... Yapın sonra konuşun. Bak adam 2 hafta dedi ama ben biliyordum onun anlamının iki gün sonra vuracağım olduğunu. İki gün sonra vurdu ve sonra konuştu. Artık aşın şu ağızla iş yapmayı. İşte bizim Müslüman ülkelerin en büyük sorunu bu. İmanda, dinde ibadet de ve icraat da sadece ağzımızda, gönlümüzde olan ne var bana söyleyin?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

hocam sen dikkat et kafana bir yerden bomba inmesin nasrallahta senın gıbı atıp tutuyordu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMaceraci Kardeşler:

Sen önce halkını koru 90 milyon nüfusun var bir tane ucak kaldıramıyorsun.dahsi düşüncem iranda nükleer silah olsa önce Müslümanlarının.atar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.