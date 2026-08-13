Arakçi'den Trump'a Hürmüz Uyarısı: Sahte İstihbarat Büyük Hesap Hatası Yaratmasın

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, ABD'yi sahte istihbarat üzerinden büyük bir hesap hatası yapmaması konusunda uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip oldukları yönündeki iddialarına yanıt verdi. ABD'nin uzun süredir istihbarat zafiyetleri nedeniyle hatalı adımlar attığını belirten Arakçi, "ABD uzun zamandır istihbarat hataları nedeniyle yanlış hesaplar yapıyor. İran savaşı buna bir örnektir. Şimdi ise Hürmüz Boğazı'nda daha da büyük bir hesap hatası yapılıyor. Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun. Allah, dünyadaki herhangi bir güçten daha büyüktür. Biz Allah'a güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı