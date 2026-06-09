İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: 'Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e kadar direniş güçleri var!'

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, " Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına 'direniş cephesinin' ortak karşılık vereceğini bildirdi. Kaani, "Hürmüz Boğazı'ndan Babu'l Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat, direnişin yeni güvenlik kuşağı olacak. ABD ve İsrail saldırılarına devam ederse stratejik su yolları 'direniş güçleri" tarafından kapatılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı