Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Saldırı tekrarlanırsa savaşı bölge ötesine taşırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Saldırı tekrarlanırsa savaşı bölge ötesine taşırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'e yönelik yayımladığı bildiride, olası bir yeni müdahale durumunda çatışmaların bölgenin ötesine taşınacağı uyarısında bulundu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'e yönelik yayımladığı bildiride, olası bir yeni müdahale durumunda çatışmaların genişleyeceğini belirterek, "İran'a yönelik saldırı tekrarlanırsa savaş bu kez bölgenin ötesine taşınacak" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in tutumu eleştirilerek, "İslam Devrimi'nden art arda aldığı büyük ve stratejik yenilgilerden ders almayan ve bir kez daha tehdit diline başvuran Amerikan-Siyonist düşman şunu bilmelidir ki, dünyanın en masraflı iki ordusunun tüm imkanlarıyla bize saldırmış olmalarına rağmen, biz henüz İslam Devrimi'nin tüm kapasitesini onlara karşı devreye sokmadık" denildi.

Olası bir yeni saldırı durumunda verilecek karşılığın sınırlarının genişletileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Ancak şimdi İran'a yönelik saldırı tekrarlanırsa, vadedilen bölgesel savaş bu kez bölgenin ötesine taşınacak ve hiç beklemediğiniz yerlerde indireceğimiz ezici darbeler sizi yerle bir edecektir. Biz savaş adamlarıyız ve gücümüzü boş bildirilerde veya sanal mecralarda değil, savaş meydanında göreceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi