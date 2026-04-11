İran Meclis Başkanı Kalibaf: İyi niyetimiz var ama ABD'ye güvenimiz yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakereler konusunda iyi niyetlerinin olduğunu ancak güvenlerinin olmadığını ifade etti. Kalibaf, geçmişteki müzakere deneyimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarının ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in son açıklamalarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Kalibaf, ABD ile müzakere deneyimlerinin her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandığını belirterek, "Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok" ifadelerini kullandı.

İslamabad'daki müzakerelerde, ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda, İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu söyleyen Kalibaf, "Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah'a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
