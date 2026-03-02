Haberler

Laricani: ABD ile müzakere yapmayacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere yapmayacaklarını açıkladı ve Amerikan basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "ABD ile müzakere yapmayacağız" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Amerikan basınında yer alan Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberi alıntılayan Laricani, "ABD ile müzakere yapmayacağız" ifadesini kullandı.

Laricani, bir diğer paylaşımında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini belirten Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail'e' dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsı uğruna feda etti" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
