İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar

İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı balistik füze saldırılarında dikkat çeken görüntüler, Azerbaycan Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Tebriz'den geldi. Saldırı anında bölgede bulunan bir Türk vatandaşı, füzelerin geçişlerini kayda aldı.

TEBRİZ: BÖLGENİN EN BÜYÜK TÜRK ŞEHRİ

İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz, tarihsel ve kültürel bağlarıyla öne çıkan bir şehir olarak biliniyor. Nüfusunun büyük çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, İran'daki Türk kimliğinin güçlü şekilde hissedildiği yerlerin başında geliyor.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

Paylaşılan görüntülerde füzelerin fırlatılış anı ve gökyüzünde oluşturduğu izler net şekilde görülüyor. İran'ın askeri hareketliliğinin sivil halkın gözleri önünde gerçekleştiği bu görüntüler, bölgedeki gerginliğin boyutunu da gözler önüne serdi.

İSRAİL YENİ SALDIRI BAŞLATTI

Öte yandan İsrail ordusu, Tebriz'e yeni saldırı başlattı. Patlama seslerinin duyulduğu bölgeden dumanlar yükseldi.