İran'daki sivil katliamından bir kanıt daha

ABD-İsrail'in İran'ın Karaj kentinde bir petrol deposuna düzenlediği hava saldırısından sonra oluşan yıkımı bölgedeki İranlı bir gazeteci aktardı. Görüntülerde, petrol deposuyla birlikte çevredeki evlerin ve okulların da yerle bir olduğu, yangınlarda küle döndüğü görüldü.

İran'ın Karaj kentinde bulunan bir petrol deposuna, ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği iddia edilen bir hava saldırısı gerçekleştirildi.

PETROL DEPOSUNA SALDIRIDA EVLER DE KÜLE DÖNDÜ

Bölgedeki yerel kaynaklardan ve gazetecilerden gelen ilk bilgilere göre, saldırı sonrası tesiste devasa bir yangın çıktı. Petrol deposunun hedef alındığı operasyonda, patlamaların şiddetiyle bölgedeki binaların büyük zarar gördüğü aktarıldı.

Saldırının ardından paylaşılan görüntülerde, yıkımın sadece petrol deposuyla sınırlı kalmadığı; çevredeki evlerin ve okulların da yerle bir olduğu görüldü. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramasıyla birçok yapının küle döndüğü belirtilirken, bölgedeki sivil can kaybı ve yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
