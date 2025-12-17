Haberler

Nedeni de belli oldu! Dünyaca ünlü ada kırmızıya büründü

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hürmüz Adası, toprağındaki yüksek demir oksit içeriği nedeniyle yağış sonrası kırmızıya büründü.

  • Hürmüz Adası'nın volkanik ve tortul yapısı bu doğa olayıyla ilgi çekti.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hürmüz Adası'nda sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Dünyaca ünlü ada kırmızıya büründü.

Adanın kırmızıya bürünmesinin nedenleri de merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre ada toprağındaki yüksek demir oksit içeriği nedeniyle yağış sonrası kırmızıya büründü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağışların etkisi ve dalgaların kıyıya vurması sonucu kırmızı toprağın denizle buluştuğu ve bölgede görsel açıdan dikkat çekici bir doğal manzaranın oluştuğu görüldü. Volkanik ve tortul yapısıyla bilinen bölge, bu özelliğiyle kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title