İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 961'e yükseldi

İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 961'e yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 6 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 51 bin 591 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.