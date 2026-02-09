İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 961'e yükseldi
İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6.961'e ulaştı. Ayrıca 51.591 kişi gözaltına alındı.
İRAN'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 961'e yükseldiği bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 6 bin 961 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 51 bin 591 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya