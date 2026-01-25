İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 459'a yükseldi
İran'da süren gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 459'a yükseldiği, gözaltına alınan kişi sayısının ise 40 bin 887 olduğu bildirildi.
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 40 bin 887 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya