İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
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İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
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İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildi. İsrail'de ise olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İsrail ve İran arasındaki savaş 3. gününe girerken her iki ülkede de tansiyon yükseldi. Hem İran hem de İsrail ülkelerindeki önlemleri artırmaya başladı.

İRAN'DA TÜM OKULLAR SÜRESİZ TATİL

İran, tüm eğitim kurumlarını tatil etti. Ülke genelinde okulların ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İSRAİL OHAL'İ UZATTI

İran'ın İsrail'de özellikle şehir merkezlerini hedef almasının ardından İsrail de tedbirleri artırdı. İsrail'de OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Allah sana güç kuvvet versin İran savaş bitene kadar İsrail İnşallah sonun geldi bütün Müslüman ülkeler bir olmazsa Amerika saldıracak

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıemrahercan80:

Halbuki bu savaş 1 günde biter isteseler. Ama Arap ülkelerinde o yürek nerde. Türkiye, Mısır, Arabistan ve İran 24 saate İsraili haritatan siler

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Eee kimin nere bomba Ataca beli değil Artık ok yaydan çıktı

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Haber YorumlarıFerid İbrahimov:

mesele o değil Amerika şu an istiyor ki İran eski Şah pehlevani hakimeyet gelsin. Homeyini gitsin onun için çabalıyorlar. Eski İran şahlık gelirse İran kendi eski İran olacak. onun için çabalıyorlar

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